الإغاثة الطبية تطلق فعالياتها ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

وطن: أطلقت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية فعالياتها ضمن حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في مختلف محافظات غزة و الضفة بما فيها القدس .

و أكد د. مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية على أهمية إنجاح تلك الفعاليات سعيا لترسيخ مفاهيم حقيقية للدفاع عن المرأة و حماية حقوقها و صون كرامتها الإنسانية و الوطنية خاصة النساء الفلسطينيات اللواتي يدفعن ثمنا باهظا جراء سياسات الاحتلال وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد البرغوثي حرص الاغاثة الطبية الفلسطينية على محاربة أي من مظاهر العنف ضد المرأة و أهمية تعزيز دورها و بناء قدراتها الخلاقة و الارتقاء بها نحو الأفضل.

وقال: هنا لابد ؛ بل من الضرورة اقران الاقوال بالأفعال و تتويج كافة الجهود المخلصة لمناهضة العنف ضد المرأة بإقرار قانون حماية الأسرة و بما يضمن حماية حقوقها و عدم المساس بها أو الانتقاص منها .