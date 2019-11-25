وزير الأشغال: الأجهزة الأمنية بغزة احتجزتني على حاجز بيت حانون واعتدت على زوجتي

وطن: قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة إن الأجهزة الامنية في قطاع غزة، احتجزته مساء اليوم الاثنين، على حاجز بيت حانون (ايرز) شمالي قطاع غزة.

وأكد زيارة لوكالة "وفا"، أن عناصر حماس المتمركزين على معبر بيت حانون، احتجزوه واعتدوا على زوجته، وصادروا هاتفه النقال، خلال عودته إلى غزة قادماً من رام الله لتفقد ومتابعة مشاريع حيوية".

وقال: "لدى وصولي الى المعبر طلب مني عناصر من حماس بطريقة استفزازية التوجه الى مكاتب تابعة لهم فرفضت، فقاموا بالتهديد والمضايقات اللفظية ووصل الأمر الى الاعتداء على زوجتي بمحاولة اخراجها بالقوة من المركبة".

وأضاف زيارة: "بعد ساعتين من الانتظار والاحتجاز داخل المركبة، تم ابلاغنا بالافراج عنا، وأنه بامكاننا المغادرة، فقمت بمطالبتهم بتقديم اعتذار رسمي، على اعتدائهم على زوجتي والاساءة لشخصه وللحكومة وعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي لا تمت لأبناء شعبنا بصلة، وعدم مضايقة الوزراء في قدومهم وخروجهم من قطاع غزة"، مبينا أنه منذ اللحظة الاولى كانت الحكومة على تواصل ومتابعة لمجريات الأحداث معه.