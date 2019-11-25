الاتحاد الفلسطيني لشركات الاقراض الصغير و متناهي الصغر "شراكة" يوقع مذكرة تفاهم مع شركة كووتر الدولية (Cowater International/GROW Project)

وطن: وقع علاء سيسالم رئيس مجلس ادارة " شراكة" وصفاء عبد الرحمن- ماضي مديرة مشروع GROW مذكرة تفاهم تهدف الى تمكين النساء الفلسطينيات ذوات الدخل المنخفض وتحسين إمكانية حصولهن على الخدمات المالية وغير المالية ذات الصلة والمراعية للنوع الاجتماعي.

يشار إلى أن مذكرة التعاون تتضمن فيما بين الاطراف الموقعة تطوير سياسة النوع الاجتماعي التي سيتم اعتمادها من قبل شراكة وجميع شركات الاقراض، وستشمل هذه المهمة تنظيم تدريب لمدة يومين لموظفي مؤسسات التمويل الأصغر لتدريبهم على سياسة النوع الاجتماعي والمناهج التي سيتم وضعها لتعكس داخل كل شركة. كما ستعقد شراكة جلسات توعية مالية لما لا يقل عن 300 امرأة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأصغر.كما وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون ما بين المشروع وشراكة على تقييم المنتجات المالية المقدمة بهدف استحداث منتج مالي جديد يراعي احتياجات النساء ضمن الفئة المستهدفة.

اكد علاء سيسالم من جهته على اهمية تمكين النساء و دعمهم و تحسين ظروفهم، و على ضرورة متابعة انشطة و نتائج هذا التعاون، الذي جاء بالتزامن مع قرار مجلس ادارة شراكة بتطوير منتجات مخصصة للنساء تتماشى مع استراتيجية الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية.

ومن جهتها، صرحت صفاء عبد الرحمن ماضي بأن هذا التعاون يأتي ضمن خطط المشروع الرامية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للنساء الأقل حظا بحيث يساهم بشكل جدي في قدراتهن على الوصول واستخدام المنتجات المالية التي يوفرها القطاع المالي، وخاصة لصاحبات الأعمال. كما ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

ينفذ مشروع GROW من قبل شركة كووتر الدولية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من حكومة كندا.