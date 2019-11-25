وفد لجنة الانتخابات يصل غزة لاستلام رد حماس

وطن: وصل مساء اليوم الإثنين، وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة برئاسة حنّا ناصر عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع قادمًا من رام الله ..

وذكر المكتب الإعلامي للمعابر أنّ وفد لجنة الانتخابات ضمّ إلى جانب حنّا ناصر كلًا من المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ونائبه أشرف الشعيبي.

وتأتي زيارة الوفد ضمن استكمال المشاورات بشأن إجراء الانتخابات، والتي توقفت بعد أخر زيارة لغزة على أثر التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع.

ومن المقرر أن يستلم وفد لجنة الانتخابات رد حركة حماس الخطي بشأن الانتخابات.