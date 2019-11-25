النيابة العامة تترأس اجتماع مجموعة عمل تعزيز الوصول لخدمات العدالة مع ممثلية هولندا ومشروع سواسية

رام الله- وطن: ترأست النيابة العامة صباح اليوم، اجتماع المجموعة الثانية التي تم تشكيلها من قبل مؤسسات قطاع العدالة والمانحين بهدف تعزيز الوصول للعدالة وذلك بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وبمشاركة ممثلين عن نواب المجموعة من ممثلية هولندا ومشروع سواسية، و ممثلين عن عدد من مؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني والدول المانحة.

وقد افتتح الاجتماع مساعد النائب العام ورئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد مرحبا بجميع أعضاء المجموعة نيابة عن النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مثمنا أهمية تشكيل مجموعات العمل المركزة بهدف الوصول لخطة عملية لتعزيز وصول المواطنين للعدالة. ومؤكدا على ضرورة تركيز المواضيع في المجموعات الثلاث التي تم تشكيلها وضمان عدم التداخل في المواضيع.

وتم مناقشة المواضيع التي يمكن ان تركز عليها المجموعة لاحقا مثل زيادة رضا وثقة المواطن وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من حيث التوعية بالجرائم الاكثر خطورة والخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة اضافة الى التوعية بالاهداف الاستراتيجية للقطاع.

كما تم التركيز على موضوع المساعدة القانونية والوسائل البديلة لحل النزاع والتنفيذات الجزائية والربط الالكتروني بين المؤسسات وأتمتة الخدمات على ان يتم ذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني.