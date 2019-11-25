مؤسسة أكشن إيد- فلسطين تطلق فعاليات حملة "ال 16 يوما المشتركة معاً ضد العنف"

وطن: افتتحت مؤسسة أكشن إيد- فلسطين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فعاليات حملة ل 16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المشتركة، بإطلاق البالونات البرتقالية من قبل ما يزيد على 50 امرأة من النساء المستهدفات من برامج ومشاريع المؤسسة على حاجز ابو الريش، وهو أحد الحواجز الإسرائيلية المقامة في البلدة القديمة في الخليل، وذلك بمناسبة انطلاق فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، للإشارة إلى رسائل التضامن، ولتكن رمزاً لمستقبل مشرق ومتفائل لفسطين خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولإظهار العنف السياسي الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات في هذه المنطقة، بسبب الاحتلال الاسرائيلي وسياسة الحواجز الإسرائيلية.

وتم تنظيم هذه الفعالية بالشراكة مع محافظة الخليل والمؤسسات المحلية وحضوروسائل الإعلام، وذلك لتسليط الضوء على معاناة النساء اللواتي يتعرضن للتفتيش والعنف أثناء مرورهن على هذه الحواجز والتركيز على ضرورة توفير الحماية للنساء وبيان كيفية إنتهاك حقوق النساء.

كما أظهرت الفعالية كيفية تقييد حريتهن بالحركة والوصول الى أماكن عملهن.

ويعتبر تنفيذ فعاليات على الحاجز نوعا من جهود المناصرة التي يتم بذلها لتعزيز صمود النساء في هذه التجمعات.

وشكرت سارة دعاجنة، ممثلة جمعية سيدات الحرم الإبراهيمي الشريف مؤسسة أكشن إيد-فلسطين، على دعم هذه الفعالية التي تدعم صمود سكان البلدة القديمة وخاصة السيدات وتساعد على جذب الإهتمام الدولي الى معاناة النساء الفلسطينيات، ورفع مطالبهن بضرورة توفير حماية دولية من العنف السياسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

بدورها، اعتبرت نجوى جابر، وهي واحدة من سكان المنطقة الجنوبية في الخليل، والتي تتعرض لانتهاكات وعنف متكرر من المستوطنين أن الفعالية هامة لتشجيع النساء على التحرك للمشاركة في الفعاليات السياسية، وللمطالبة بإنهاء العنف الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي.

أما سماح السعدة وهي أخصائية إجتماعية تعمل في جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية، فقالت "هذه الفعالية تساعد النساء على كسر حاجز الخوف، ولا بد من مطالبة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات".

وتأتي الفعالية ضمن حملة مشتركة مدتها 16 يوما تحت شعار "معاً ضد العنف"، وذلك للدعوة إلى تبني مشروع قانون حماية الأسرة على الفور ووصول أفضل إلى الخدمات المتصلة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث حشدت الحملة عدداً قياسياً من 68 شريكاً وطنياً ودولياً سيعملون جميعاً على إطلاق أكثر من 100 نشاط وفعالية منسقين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.