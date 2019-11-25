اصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في غزة



وطن: أصيب صياد الليلة، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمله في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن أحد الصيادين، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط عندما استهدفت زوارق الاحتلال قوارب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، وتم تقديم العلاج له ميدانيا.

يشار الى أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، الممتد من منطقة الواحة في بيت لاهيا شمالاً وحتى ميناء رفح جنوباً، في سياسة ممنهجة ومبرمجة للتضييق على الصيادين، في ظل حصار يفرضه الاحتلال منذ 13 عاما.

وبلغ عدد الشهداء الصيادين 18 شهيداً، منهم 13 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعتقل سلطات الاحتلال ثمانية صيادين، وتحتجز 30 قارباً

ويعتاش على مهنة الصيد في قطاع غزة نحو أربعة آلاف صياد.