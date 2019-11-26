استشهاد الأسير سامي ابو دياك

رام الله- وطن: اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، استشهاد الاسير المريض سامي ابو دياك، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى "آساف هروفيه".

وقال ابو بكر في اتصال هاتفي مع وطن، ان ادارة سجون الاحتلال ابلغتهم بشكل رسمي باستشهاد الاسير ابو دياك صباح اليوم، مؤكدا ان مصير الاسير المريض ابو دياك كان متوقعا في ظل التدهور الخطير الذي طرأ على صحته في الايام القليلة الماضية وفي ظل اهمال ادارة السجون في علاجه وتعنتها برفض الافراج المبكر عنه.

وأضاف، "هذه طبيعة المحتل، يتلذذ بعذابات مناضلينا وأسرانا وأسيراتنا"، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمانه، وسيقوم محامو الهيئة بتقديم طلب لتسليمه لذويه، فالاحتلال لايكتفي بمعاقبة اهل الاسير باستشهاده فقط بل بعدم تسليهم جثمانه".

وكان يعاني سامي عاهد عبد الله أبو دياك (36 عاما)، من سيلة الظهر في جنين، الذي صدرت بحقه ثلاثة احكام بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن 30 عاما، من مرض السرطان الذي أصابه في الأمعاء ومن فشل كلوي وقصور في الرئة.

وخضع أبو دياك المعتقل منذ العام 2002 لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في العام 2015، تعرض خلالها لخطأ وإهمال طبي بعدما أُجريت له العملية الجراحية حيث تم استئصال جزء من أمعائه.

وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت الخميس الماضي لعائلة أبو دياك بزيارته، حيث استطاعت والدته وأربعة من أشقائه وشقيقاته قضاء 20 دقيقة معه.