الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من محافظات الضفة

رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من محافظات الضفة.

وافادت مصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر نجيب عمر محمد مرشد من منزله في بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين اضافة للشاب محمد حرز الله من يعبد.

كما جرى اعتقال الأسير المُحرر هاشم معن عفانة من منزله في مدينة قلقيلية، والشاب راجي محمد عقل مسالمة من منزله في بلدة بيت عَوّا غرب الخليل والشاب ياسر أبو عجمية من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وشرعت بتفتيشها في بلدة بِدّو شمال غرب القدس، واعتقلت يوسف الشيخ، ومنطقة خلّة حاضور بمدينة الخليل.

يتبع..