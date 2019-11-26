الأهالي ينظمون مسيرات غضب في سيلة الظهر واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال

وطن: انطلقت في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، منذ صباح اليوم الثلاثاء ، مسيرات حاشدة وغاضبة إثر استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك.

وانطلقت المسيرات الغاضبة من كافة المدارس، بمشاركة مؤسسات، وفعاليات، وقوى البلدة، وقراها المجاورة، منددين بالجريمة البشعة وبقتل الشهيد أبو دياك بدم بارد، مطالبين العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، والحركة الأسيرة خاصة.

في غضون ذلك، أغلق مستوطنون اليوم الثلاثاء، شارع جنين نابلس قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بالحجارة واندلعت مواجهات بين الشبان الغاضبين وجنود الاحتلال في يوم الغضب الجماهيري تنديدا بجريمة إعدام الشهيد سامي أبو دياك، ورفضا للسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وآخرها تشريع الاستيطان.

وقطع عشرات المستوطنين الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس جنوب البلدة، تساندهم عدة آليات عسكرية نصبت حاجزًا عسكريًا لتأمين الحماية لهم، وأطلق الجنود قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأعلن صباح يوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير المريض "سامي أبو دياك"، بعد صراع طويل مع المرض داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد، مكتب إعلام الأسرى، أن! إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى رسمياً باستشهاد الأسير أبو دياك.

وأشار، إلى أنّ حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون بعد استشهاد الأسير سامي أبو دياك وإدارة السجون تغلق كافة أقسام الأسرى .

الأسير الشهيد أبو دياك يبلغ من العمر 36عاماً، من سكان بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين، معتقل منذ تاريخ 17/7/2002، ومحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 30 عاماً.

يذكر، أنّ الشهيد أبو دياك أصيب بمرض السرطان في الأمعاء نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وخلال سنوات اعتقاله تعرض إلى سياسة قتل ممنهجة.