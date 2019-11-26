الإغاثة الزراعية تطلق مشروعا مع جمعية زهرات شقبا التعاونية

رام الله- وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مشروع " تعزيز المساواة بين الجنسين و التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة في الاراضي الفلسطينية المحتلة" الممول من مقاطعة دونيستسا من خلال جمعية التنمية و السلام الإسبانية ACPP ، عبر تقديم معدات لإنشاء و تشغيل محمص تديره عضوات جمعية زهرات شقبا التعاونية.

وجرى اطلاق المشروع بحضور وفد من مؤسسة ACPP و طاقم الإغاثة الزراعية يمثله م . عزت زيدان مدير دائرة البرامج و المشاريع و رئيس هيئة العمل التعاوني د. يوسف الترك .

و قدمت رئيسة الجمعية إسراء شلش نبذة عن وضع النساء في البلدة و ما تعانيه المرأة في المجتمع الفلسطيني بشكل عام ، كما قامت بتقديم عرض يوضح المراحل المختلفة التي مرت بها الجمعية منذ الفكرة الاولى و حتى هذه الايام بالإضافة لعرض فيلم قصير عن بلدة شقبا و تاريخها الحضاري و الزراعي العريق .

و توجه رئيس هيئة العمل التعاوني د . يوسف الترك بالشكر للإغاثة الزراعية و شركائها في مؤسسة ACPP الاسبانية على هذا التدخل الذي سوف يسهم في تحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي لعضوات جمعية زهرات شقبا التعاونية ، واكد على اهمية انشاء تعاونيات نسوية على وجه الخصوص من اجل تعزيز صمود المرأة الفلسطينية و تعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية و الإجتماعية .

يشار الى أن الإغاثة الزراعية تهدف لتعزيز النساء اقتصاديا و اجتماعيا من خلال توريد معدات لإنشاء و تشغيل محمص تديره عضوات جمعية زهرات شقبا التعاونية ،بالإضافة لمجموعة من ورش العمل و التدريبات التي ستتلقاها العضوات في مجال حقوق الإنسان و التسويق و مسك الدفاتر .