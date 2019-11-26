رئيس الوزراء: سأجتمع ظهر اليوم بوفد من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية انه سيجتمع ظهر اليوم الثلاثاء مع وفد من الاسرى المحرين المقطوعة رواتبهم.

وقال اشتية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "سألتقي ظهر اليوم وفدا من الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد على عشر سنوات، على رأسه علاء الريماوي، للاستماع لمطالبهم وحل هذه الأزمة المتراكمة."

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله المتواصل منذ 38 يومًا، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.

وأفاد الأسرى المحررون في بيان وصل وطن نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من المحامي عبد الرازق العاروري وايهاب السده ومحمد عديلي ومحمد الجعبري واربعتهم مضربين عن الطعام لليوم السابع عشر.