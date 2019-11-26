اصابة مصور "وطن"محمد تركمان برصاصة مطاط في القدم خلال تغطيته للمواجهات عند مدخل البيرة الشمالي

رام الله - وطن: اصيب مصور "وطن" محمد تركمان ظهر اليوم الثلاثاء برصاصة مطاط في القدم خلال تغطيته للمواجهات عند مدخل البيرة الشمالي.

وخلال تغطيته المواجهات التي اندلعت على مدخل البيرة الشمالي بين الشبان وقوات الاحتلال، واثناء تغطيته بها، اصيب المصور تركمان برصاصة مطاطية في قدمه اطلقها جنود الاحتلال عليه، ليتلقى بعدها العلاج من الطواقم الطبية.

وتتعمد قوات الاحتلال الاعتداء على الطاوقم الصحفية خلال تغطيتها للمواجهات، ما يؤدي الى اصابة الطواقم الصحفية باصابات مختلفة، كان ابرزها قبل ايام حين فقد الصحفي معاذ عمارنة، خال تغطيته لقمع قوات الاحتلال لفعالية في مدينة الخليل احتجاجا على مصادرة اراضيهم.