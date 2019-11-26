"شبكة المنظمات الأهلية" تدعو لوقف سياسة الموت البطيء بحق الأسرى ولتحقيق رسمي في ظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك

وطن: دعت شبكة المنظمات الاهلية لتحرك فوري واسع على كل المستويات السياسية والقانونية للضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها المستمرة بحق الاسرى والاسيرات، وامعانها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد.

وفي بيان وصل وطن نسخة منه، طالبت شبكة المنظمات الاهلية، المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية، بفتح تحقيق رسمي في ظروف استشهاد الأسير سامي ابو دياك (36 عاما) المعتقل منذ العام 2002، وكان يعاني منذ العام 2015 من أوضاع صحية خطيرة ومعاناة متواصلة بعد إصابته بالسرطان، ولم يتم تقديم العلاج الطبي اللازم من قبل إدارات السجون التي ما زالت تمتنع عن تقديم هذا العلاج لحوالي 700 حالة مرضية وفق إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية وهم في أمس الحاجة للعلاج الطبي، وتشير إلى تردي الوضع الصحي لعدد منهم ويعيشون ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، وتحديداً أسرى ما يسمى مشفى سجن الرملة.

وأكدّت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن ما جرى مع أبو دياك يرتقي لجريمة حرب مكتملة الاركان وهو ما يتوجب توفير حملة دولية واسعة لوقف سياسة الموت البطيء بحق الاسيرات والاسرى، ومتابعة عمليات القتل التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها والتي ادت لاستشهاد 222 اسيرا في ظروف مختلفة منذ العام 1967، منهم 67 لاسباب صحية، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم بالوقت المناسب والاسير ابو دياك المحكموم ثلاثة مؤبدات وثلاثون عاما هو الخامس الذي يرتقي هذا العام بعد الاسير بسام السايح الذي سقط في ايلول الماضي، وفارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة.

ووجهت شبكة المنظمات الأهلية نداءً عاجلا للضمائر الحية في العالم والمؤسسات الانسانية وكافة الأطر والهيئات والمؤسسات الدولية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ووقف مسلسل القمع اليومي للأسيرات والأسرى، وإلزامها بالتقيد بنصوص القانون الدولي بتقديم العلاج الطبي والسماح للجان طبية متخصصة من الدخول وزيارة السجون والمعتقلات وتقديم الدواء لانقاذ حياة الاسرى، وتؤكد من جديد ان العمل مع المؤسسات الدولية سيستمر من اجل فضح جرائم الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني تضامنا من نضاله المشروع وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.