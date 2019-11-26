الشلة لوطن: استشهاد أبو دياك جريمة ترقى لتكون ملفا جنائيا يمكن تقديمه للجنائية الدولية

الشلة: استشهاد ابو دياك يدق ناقوس الخطر حول حياة الأسرى المرضى

وطن: اعتبر رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة، لوطن، بأن استشهاد الأسير المناضل سامي ابو دياك هو دق لناقوس خطر يتعلق بحياة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، جرّاء الإجراءات غير الإنسانية التي يقترفها الاحتلال في التعامل و التعاطي مع الأسرى.

وأضاف الشلة أن استشهاد الأسير ابو دياك يؤكد ان "كيان الاحتلال غير انساني و لا يحترم الانسانية و ما يتمخض عن القوانين الإنسانية".

وتابع "المحامون والنقابة ينعون الأسير ابو دياك الذي التحق بقوافل الشهداء الفلسطينيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحريتهم وحرية وطنهم وايمانهم في الاستقلال وتقرير المصير".

وقال إن الشهيد الاسير ابو دياك قد تعرض للموت البطيء وهو ما يمكن اعتباره جريمة ترقى لأن تكون ملفاً جنائيا بامتياز يمكن تقديمه للجنائية الدولية و كافة المحاكم الدولية.

وأردف "الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الأسرى مشاريع شهادة على صرح الحرية، والشعب المحاصر و المحارب في كل شيء، لا يزال صامدا على ارضه وفي وطنه وقادر على تحقيق المستحيلات، وهو الرقم الصعب في المعادلة العالمية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نادي الأسير استشهاد الأسير أبو دياك، في مستشفى سجن الرملة.

وأبو دياك (37 عاما)، من سكان بلدة "سيلة الظهر" بجنين، واعتقل في يوليو/ تموز 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.

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