"الديمقراطية" تدعو للاستماع لمطالب الأسرى المقطوعة رواتبهم وعدم التعرض لهم

رام الله- وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مداهمة الاجهزة الامنية، اليوم الثلاثاء ، خيمة الاسرى المحررين المعتصمين وسط رام الله ، وهدم الخيام ومصادرة ادواتهم والاعتداء على المعتصمين والمضربين عن الطعام .

واعتبرت الجبهة ، "هذا الاعتداء انتهاكا للحريات العامة والحقوق الاساسية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني ، وتعدي على حقوق الاسرى المعتصمين".

وطالبت بإعادة المواد المصادرة وعدم التعرض للاسرى المعتصمين المقطوعة رواتبهم خلافا للقانون، والاجتماع مع الاسرى المعتصمين والاستماع لمطالبهم تمهيدا لحلها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله المتواصل منذ 38 يومًا، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.

وأفاد الأسرى المحررون في بيان وصل وطن نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من المحامي عبد الرازق العاروري وايهاب السده ومحمد عديلي ومحمد الجعبري واربعتهم مضربين عن الطعام لليوم السابع عشر.