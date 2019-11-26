حزب الشعب يستنكر فض اعتصام الأسرى المحررين ويطالب بتلبية حقوقهم

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لما أقدمت عليه عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، من اقتحام لخيمة اعتصام يقيمها الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله، وفض اعتصامهم بالقوة، قبل ابعادهم عن المنطقة واحتجاز العديد منهم لفترة من الوقت.

ووصف حزب الشعب في تصريح صحفي له، ظهر اليوم الثلاثاء، ما جرى بأنه اعتداء على حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي المكفول بالقانون، مؤكداَ ان المساس بصورة مباشرة أو غير مباشر بحقوق الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، ومن أية جهة كانت في الأراضي الفلسطينية، أمر غير مسئول ومرفوض جملاَ وتفصيلاَ، ويجب مساءلة المسؤول عن هكذا ممارسات.

وأكد حزب الشعب مجدداَ على رفضه لسياسة الاعتقال السياسي والتعسفي بكل صوره، ومن أية جهة كانت، أعرب الحزب عن تضامنه مع الأسرى المحررين في مطالبتهم بحقوقهم، وشدد على ضرورة اتباع الحكومة لسياسات تقوم احترام كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية لكل فئات شعبنا، والتدخل لمعالجة همومهم المعيشية كافة، بما في ذلك تلبية حقوق الأسرى المحررين دون أي تمييز أو إبطاء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله المتواصل منذ 38 يومًا، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.

وأفاد الأسرى المحررون في بيان وصل وطن نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من المحامي عبد الرازق العاروري وايهاب السده ومحمد عديلي ومحمد الجعبري واربعتهم مضربين عن الطعام لليوم السابع عشر.