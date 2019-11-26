مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تنفذ زيارة لمركز شرطة (التفاح والدرج) للاطلاع على أوضاع الموقوفين

وطن: زارت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان مركز توقيف (شرطة التفاح والدرج) بمدينة غزة اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، وضمت الزيارة كلاً من المحامي/علاء سكافي و المحامي محمد البردويل والمحامي أمجد اللحام .

واجتمع محامين المؤسسة مع مدير المركز المقدم / محمد الزرقة ، حيث بحث الطرفان أليات وسبل التعاون والتنسيق بين مؤسسة الضمير ومركز التوقيف .

ومن ثم قام محامين المؤسسة بجولة داخل غرف المركز ومقابلة الموقوفين في كل غرفة ومناقشة الإشكاليات التى تواجههم والإطلاع على أوضاعهم .

وفي ختام الزيارة شكرت الضمير إدارة المركز على حسن الاستقبال وأكد الطرفان على استمرارية التعاون والتنسيق من أجل ارساء مبدأ سيادة القانون .