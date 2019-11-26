اختتام زيارة تدريبية لإيطاليا لتعزيز قدرات العاملين في اتحاد لجان العمل الزراعي

وطن: ضمن سعي اتحاد لجان العمل الزراعي لزيادة قدرات طاقمه التنفيذي فقد قام طاقم من الاتحاد بزيارة دولية لايطاليا تم من خلالها زيارة المقر الرئيسي لمؤسسة أوفرسيزالايطالية، عرض بها أهم مستجدات سير المشاريع الذي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، لا سيما مشروع (اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالري في منطقة مواصي رفح بقطاع غزة)، وبعد ذلك تم التوجه لزيارة محطات معالجة للمياه العادمة شبيهة للمحطة التي سيتم انشاؤها في القطاع ومن ضمن هذه الجولة تم عقد عدة اجتماعات بجامعة بولونيا وذلك بحضور ادارة قسم المشاريع الدولية بالجامعة والتي تعد كشريك رئيسي لهذا المشروع، وتم مناقشة تصميم محطة المعالجة التي ستنفذ خلال الأشهر القادمة، وقام الوفد بزيارة كلية الزراعة في الجامعة تم من خلالها تنظيم لقاء مع الطلبة الدوليين في أقسام الدراسات العليا بجامعة بولونيا.

وتقدم مهندس المشروع غسان أبو سعدة بتعريفهم بمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي كمقدمة لهذا اللقاء، وعرض الأنشطة والمشاريع والبرامج المنفذة وأثرها على الواقع الزراعي في قطاع غزة، ومدى تأثيرها في التخفيف من معاناة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التنفيذ الدقيق والمحكم في خدمة المواطنين.

واختتمت الجولة بزيارة لمعرض (ايكوموندا) الدولي الذي شاركت به العديد من المؤسسات والشركات العالمية واهم المنتجات اللازمة في تنفيذ المشاريع بقطاع غزة. وقد تقدم منسق المشروع نضال الزعانين بالشكر والامتنان للمستضيفين على حفاوة الاستقبال وأكد أن هذه الزيارة من أهم الزيارات التي تم تنفيذها من قبل طاقمهم والتي تقدمت بالفائدة الكبيرة لهم في استحداث طرق ووسائل التنفيذ.