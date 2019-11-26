حماس تعلن موافقتها على إجراء الانتخابات وتسلم ردها المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

رام الله - وطن: سلمت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء ردها المكتوب بشأن الانتخابات الى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في مؤتمر صحفي مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ان الحركة سلمت ردها الايجابي والمكتوب على رسالة الرئيس محمود عباس التي تضمنت خارطة طريق لاجراء الانتخابات.

وقال هنية " ان حركة حماس تلقت عبر حنا ناصر رسالة موقعة من الرئيس ابو مازن تتضمن تفاصيل ورؤية وخارطة طريق لانتخابات تشريعية ورئاسية، وهذه الرؤية كانت محل بحث ونقاش داخل الحركة ومع الفصائل الفلسطينية".

واوضح هنية "كان من المقرر ان نقدم ردنا الايجابي والمكتوب صباح اليوم الى رئيس لجنة الانتخابات، لكن الحادث المؤسف الذي تعرض له الاسرى المحررون المقطوعة رواتبهم في رم الله وتداعياته، ارخى بظلاله على جلسة الصباح بين الحركة ووفد لجنة الانتخابات ما دفعنا الى ارجاء تسليم الرد".

واضاف هنية ان "رئيس لجنة الانتخابات وعقب انتهاء جلسة الصباح، قام بسلسلة من الاتصالات مع المسؤولين في رام الله وجهات اخرى، اسفرت عن ازالة التداعيات المباشرة التي ترتبت عن اقتحام خيمة الاعتصام، حيث زار الدكتور اشتية الاعتصام والتقى الاسرى المعتصمين واعتذر لهم عما حصل، ومن ثم اجتمع مع وفد يمثلهم لمناقشة مطالبهم، وتم الافراج عن الاسرى الذين تم اعتقالهم، ما دفعنا في جلسة المساء مع وفد اللجنة الى انهاء خطوة التأجيل، وتقديم رد حماس الايجابي على رسالة الرئيس، ما يؤكد اننا سنشارك في الانتخابات المزمع عقدها ".

واضاف هنية "لدينا مشوار مهم في المرحلة المقبلة والذي يفترض ان يبدأ بعد صدور المرسوم الرئاسي بعقد لقاء وطني بكل القضايا المتعلقة بالانتخابات لتأمين السلامة لها وعلى رأسها ضمان الحريات، لانها هي الاساس التي تؤمن للناخب الفلسطيني والقوائم الانتخابية ممارسة حقها في التعبير وتكريس التعددية السياسية في الدعاية الانتخابية."

واضاف هنية ان "الانتخابات ليست هدفا لنا، وانما وسيلة نتطلع منها للخروج من المأزق الحالي وترتيب البيت الداخلي وتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام".

واكد هنية ان الانتخابات يجب ان تجري في القدس وغزة والضفة، واي استثناء للقدس لن يكون مقبولا لدى الفصائل.

من جانبه، أكّد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أنّ ردّ حماس "الإيجابي" اليوم هو تتويج لحوالي 10 رحلات مكوكية قام بها أعضاء اللجنة، مشيدًا بمواقف حركة حماس الإيجابية طوال الفترة الماضية.