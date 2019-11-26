السجون تغلي.. الأسرى يعلنون الحداد ويرتدون السواد

وطن: أعلن الأسرى في سجون الاحتلال، الثلاثاء، الحداد، وإرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على استشهاد الأسير سامي أبو دياك.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الأسرى قرروا ارتداء اللون الأسود عند الوقوف على العدد، والهتاف باسم رفيقهم الشهيد سامي أبو دياك، بدلا من ذكر أسمائهم.

وبينت الهيئة أنه "منذ صباح اليوم، أعلن الأسرى حالة الاستنفار، وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد أبو دياك".

وأضافت "عقب ذلك أغلقت إدارة المعتقلات كافة الأقسام، تحسباً لأي مواجهة مع الأسرى".

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أعلن، صباح اليوم، عن استشهاد أبو دياك، في مستشفى سجن الرملة.