الكاتب زيد الايوبي : استشهاد الاسير ابو دياك علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني

القدس- وطن: قال الكاتب والمحلل السياسي زيد الايوبي ان استشهاد الاسير الفلسطيني سامي ابو دياك في سجون الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يكون علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني من خلال تطوير كل اليات الضغط على الاحتلال ووضع استراتيجيات نضالية ناجعة وموجعة للاحتلال على كل الصعد التي كفلها القانون الدولي لحماية الحق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

وأكد الكاتب الايوبي ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تتحمل مسؤولية استشهاد الاسير ابو دياك سيما وانها امتنعت عن تقديم العلاج اللازم له وفق الاصول الطبية المرعية وهذا الامتناع ادى الى ازهاق روح الشهيد ابو دياك بتعمد عدم تقديم ما يلزم من ادوية وتحاليل طبية وعلاج من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية .

ونوه الايوبي الى ان سلطات الاحتلال تمارس ابشع صنوف التعذيب والحرمان بحق الاسرى الفلسطينيين ولا تلتزم بالقواعد والمعايير الدولية لمعاملة الاسرى و هو ما ينحدر بأفعالها لمستوى جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة السابعة لميثاق محكمة الجنايات الدولية .

وأشار الايوبي الى "انه آن الاوان لتكريس استراتيجية نضالية للشعب الفلسطيني لتبييض السجون، مبينة على اساس الوحدة الوطنية وانهاء الانقلاب في غزة وصهر كافة الطاقات الفلسطينية في بوتقة المقاومة الشعبية لارغام سلطات الاحتلال لاسرائيلي على الافراج عن الاسرى الفلسطينيين وتحسين ظروف اعتقالهم المأساوية".

ودعا الكاتب الايوبي كافة المؤسسات والاطر الدولية المختصة بحقوق الانسان وخصوصا المجلس الدولي لحقوق الانسان للاسراع في المباشرة بدورهم المنوط بهم وفقا لرسالتهم لحماية حقوق الاسرى الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي والضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الاسرى خصوصا المحكومين بأحكام عالية ولهم مدة طويلة في السجون مثل الاسير كريم يونس والاسير مروان البرغوثي .