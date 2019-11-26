أسرجوا قناديل كرامة الأسرى

كتب: الأب منويل مسلم

نداء من الأب منويل مسلم، الى الاخوة الأسرى المحررين والأبطال المشتبكين مع الاحتلال داخل زنازينهم وسجونهم، والى جميع المضربين عن الطعام والماء والمهدورة حقوقهم الانسانية في الشوارع والعراء او خلف القضبان.

أتوسل اليكم بالدموع أن تبنوا وترفعوا وتزينوا وتشعلوا بسواعدكم شجرة عيدالميلاد، بالتعاون والتنسيق مع البلدية وكنيسة رام الله اولا.

وتنطلقوا وتذهبوا بدل اعتصامكم الى كل بلدة وقرية يتواجد فيها مسيحيون وأقيموا وأشعلوا فيها شجرة الميلاد، ولا تنسوا شجرة بيت لحم وباقي المدن الفلسطينية.

وليتكم تغرسون بايديكم شجرة لعيد الميلاد في كل قرية، سواء فيها مسيحيون أو لا، وتسمونها شجرة الأسرى وتكون مركز احتفالات أعياد الميلاد في فلسطين.

وهناك اصرخوا مع كل الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين في وجه العالم وإسرائيل والسلطة: " هذه السنة انتم لا تعطون مجدا لله في العلى ولا تزرعون في الارض السلام، لأنكم ساهون عن حقوق الانسان الفلسطيني وخاصة الاسرى منهم".

وأناشد أنا جميع الكنائس المسيحية والمجالس البلدية التي تَرْفع وتضيئ شجرة الميلاد لهذه السنة من رأس الناقورة الى رفح ومن البحر الى النهر تحت شعار "أسرجوا قناديل كرامة الاسرى."

وندائي للمسيحيين ان يلتقوا عائلات الاسرى ويقدموا هدايا العيد لابنائهم وشاركوهم طعام العيد في بيوتكم، بهذا تكونون مسيحيين حقيقيين أن "تفرحوا مع الفرحين وتحزنوا مع المحزونين."

الأسرى في السجون او المحررون هم على رأس مسيرة التحرر الوطني.