فيديو| الصحفي عمارنة بين أهله في مخيم الدهيشة

وطن: استقبل اهالي مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، وحشد من الصحفيين وممثلي النقابة، مساء الثلاثاء، الصحفي المصاب معاذ عمارنة، بعد خروجه من مستشفى هداسا.

وألقيت كلمات ترحيبية خلال حفل الاستقبال، وأخرى منددة بجريمة الاحتلال، بحق الصحفيين، واستمرار استهدافهم.

وشكر عمارنة كل من سانده وتضامن مع قضيته، من الصحفيين وغيرهم.

وأعرب عن آماله ان ينعكس حجم التضامن الدولي معه على توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.

بدوره، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر، إن الاحتلال لن يفلت بجريمته من العقاب.

وأشار إلى ان الاتحاد الدولي للصحفيين يقوم بإعداد ملف قانوني لجرائم الاحتلال من اجل ملاحقته في المحاكم الدولية.

وفقد عمارنة عينه اليسرى بعد إصابته بالرصاص الحي من قناص إسرائيلي، خلال تغطيته مواجهات، غربي الخليل، منتصف الشهر الجاري، وخضع للعلاج في مستشفى هداسا، وسيستكمله في الأردن.