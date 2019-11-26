ممنوع دخول الرجال!!

وطن: افتتحت الشابة الثلاثينية آسيا عمرو، مطعما خاصا بالسيدات، في مدينة دورا جنوبي الخليل، يمنع على الرجال دخوله، رغبة منها في توفير مساحة من الحرية الكاملة للسيدات اللواتي يرتدن المطاعم، وتمكينهن من الأكل والشرب في جو من الراحة.

وتقدم عمرو لزبوناتها الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى النارجيلة، رغبة منها في توفير مساحة للسيدات اللواتي يرغبن بتدخين النارجيلة وتمنعها الظروف الأسرية أو المطاعم والمقاهي المختلطة، من تلبية رغبتها في ذلك.

تشير آسيا لوطن: إلى أن مطعمها بدأ يستقطب سيدات من خارج حدود بلدتها دورا، وتقصده طالبات الجامعات، للقراءة والمطالعة بعيداً عن أجواء الضجيج التي تلف المدينة وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن العديد من السيدات بدأت بزيارة المطعم بعد سماعهن عن منع دخول الرجال إليه، وأن السيدات هن من يقدمن طلبات الزبونات وزوار المطعم.

وتقول الطالبة الجامعية ريحانة السيد أحمد ل وطن: حضرت أنا وزميلاتي إلى المطعم بهدف تناول الطعام، وشعرنا بجو مليء بالراحة والانسجام الأمر الذي دفعنا إلى تكرار زيارتنا إلى المطعم بهدف الدراسة واغتنام الهدوء والاطلالة الجميلة للمطعم على المرتفعات والسهول المحيطة فيه.

الشابة هيا حريبات جاءت إلى المطعم بعد متابعتها لصفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وبعد أول زيارة كررت زياراتها إليه، لما وجدته من معاملة طيبة من المضيفات وطعام بيتي تعده القائمات على المطعم، وخلو الرجال منه.

وتبلغ مساحة المطعم حوالي 200 متر مربع، يقدم أكلات المقلوبة والمسخن والقدرة والفخارية، ويعمل بعض الأنواع التي تطلبها الزبونات، بالإضافة إلى السماح بإقامة حفلات أعياد الميلاد.