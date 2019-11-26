فيديو | اشتعال النيران في طائرة لجيش الاحتلال

وطن: هبطت طائرة عسكرية لجيش الاحتلال اضطراريا، بعد اشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، أن مروحية عسكرية إسرائيلية من نوع "يسعور"، هبطت اضطراريا في بالقرب من مستوطنة روحما بمنطقة النقب، بعد اشتعال النيران فيها.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن المروحية العسكرية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عقود ماضية، وهي من نوع (CH-53) اشتعلت فيها النيران، ليضطر قائدها إلى الهبوط إضطراريا في مستوطنة بقلب صحراء النقب، دون وقوع إصابات تذكر.

وكتب المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية، يوآف زيتون، في صفحته على موقع "تويتر": كان من الممكن أن تقع كارثة جوية أخرى، هذه الليلة، وحان الوقت أن يودع الجيش الإسرائيلي مثل هذه الطائرات أو المروحيات، التي عفى عليها الزمن، إذ تاريخ تصنيعها يعود إلى 40 عاما مضت.