مقتل ستة عراقيين في ثلاثة انفجارات منفصلة في بغداد

وطن: قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في بغداد في ثلاثة انفجارات منفصلة اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في حي الشعب بشمال العاصمة عندما انفجرت دراجة نارية، حسب "رويترز".

وانفجرت دراجة نارية ثانية في منطقة البياع الجنوبية الغربية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة.

وانفجرت عبوة ناسفة في حي البلديات الشرقي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.