المحررون المقطوعة رواتبهم لـوطن: وصلتنا معلومات بأن بعض "البلطجية" يحضرون لفض اعتصامنا بالقوة

رام الله- وطن: أكد الأسير المحرر المقطوع راتبه علاء الريماوي لـوطن، أن معلومات وصلتهم بأن "بعض البلطجية" يخططون لفض اعتصامهم على ميدان الشهيد ياسر عرفات بالقوة.

وقال الريماوي "للأسف وصلتنا بعض المعلومات من أطراف عديدة بأن بعض البلطجية يحضرون لفض الاعتصام بالقوة، وللأسف يشار اليهم انهم ينتمون لتيار ما في الساحة الفلسطينية".

وأضاف الريماوي خلال مقابلة مباشرة مع وطن، خلال الاعتصام المستمر منذ 38 يوما على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، "نقول للأخوة في فتح لا تلوثوا ايديكم في استخدام بعض شبابكم بفض الاعتصام، ونقول للأجهزة الامنية لا تعيدوا تكرار ما جرى امس، فما جرى معيب بحق الشعب الفلسطيني، بأن تدخل الأجهزة الأمنية بلباس ملثمين لاعتقال الشباب واختطافهم والقائهم في مناطق مقطوعة ثم سرقة متاعنا وهدم الخيم".

وتابع الريماوي: اذا كانت القضية تتعلق بأن ترونا شهداء، فقد اضربنا عن الماء والقضية تتعلق بثلاثة ايام وسترونا شهداء، واذا كانت القضية تتجه للحل، ندرك ان هناك شبابا وطنين قادرين على تحريك الملف، ويمكن ان يحل في ساعة.

وقال "رجونا كل الاطراف للحل، والقضية لم تعد تتعلق براتب، فأنا أتواجد هنا واخواني، للقول ان المظلومية يجب ان تتوقف ، والذين يصنعون الكراهية يجب ان يتوقفوا".

وأوضح أن "الفصائل اعطت اليوم منهجا ايجابيا في اعادة تركيب مشهد الصورة الفلسطينية على قاعدة الانتخابات، لكن نقول للدكتور حنا ناصر والرئيس محمود عباس كيف ستنفذون الانتخابات والناس ينامون بهذا الشكل، والنساء يتواجدن على قارعة الطريق؟ .. هذا وجع".

وبشأن اللقاء مع رئيس الوزراء اليوم، قال الريماوي: ندخل في اليوم الثاني بالاضراب عن الماء وهذا يعني اننا ندخل مرحلة صعبة، حيث جرى اللقاء مع الدكتور محمد اشتية، لكن اللقاء لم يثمر بالوصول الى تسوية الملف، كون اشتية لم يقدم خارطة طريق للحل، لأن هذا الملف ليس بيديه وانما بيد رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، واعتبر ان الحل يمكن ان يكون في حال عودته (اللواء فرج) من الدوحة.

وأضاف الريماوي: هذا يعني ترحيل المسألة، ويعني إعادة تكوين صورة بأن الحل لدى الامن، وقلنا للدكتور اشتية ان قضيتنا جاءت بخلفية سياسية والحل يجب أن يكون بخلفية سياسية.

وتابع: لا يمكن الاستمرار بتعسير الموقف في ظل وجود قرار من الرئيس بصرف الرواتب منذ عام، وهذا يعني ان هناك مشكلة في اصدار القرار وتوجيه وتنفيذه.

وقال إن تواجد أسرى محررين، أمضوا 20 عاما في الأسر بهذا الشكل يسيء لتاريخ الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يحاكم مناضليه ومسيء للدولة الحضارية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله المتواصل منذ 38 يومًا، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.

وأفاد الأسرى المحررون في بيان وصل وطن نسخة منه، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كلا من المحامي عبد الرازق العاروري وايهاب السدة ومحمد عديلي ومحمد الجعبري، وهم مضربون عن الطعام لليوم السابع عشر.

وكان الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم أكدوا اليوم لـوطن استمرارهم في اعتصامهم واضرابهم بعد فشل اللقاء مع اشتية، للمزيد اضغط هنا