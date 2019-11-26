حريات: تدويل قضية الاسرى المرضى هي الرد على جريمة الحرب الاسرائيلية بحق سامي ابو دياك

رام الله- وطن: دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الاعرج الى تدويل قضية الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ردا على جريمة الحرب الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشهيد سامي أبو دياك.

وحمل الاعرج حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير سامي ابو دياك الذي ارتقى شهيدا فجر اليوم الثلاثاء جراء جريمة حرب ارتكبت بحقه مع سبق الاصرار، ولم تتوقف مصلحة السجون الاسرائيلية وطاقمها الطبي عند سياسة الاهمال الطبي المتواصلة بحقه، والخطأ الطبي القاتل الذي تعرض له أثناء إجراء عملية جراحية له في الأمعاء، بل اتبعوا سياسة التضليل عند تشخيص وضعه الصحي وادّعوا أن حياته ليست في خطر. كما رفض جهاز القضاء الاسرائيلي إطلاق سراحه المبكر نظرا لخطورة حالته بذريعة ما يسمى قانون الارهاب العنصري، ورفضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي الطلب المستعجل لرئيس الصليب الأحمر الدولي اطلاق سراح سامي واصرار هذه الحكومة على اعدامه.

وعلى أثر هذه الجريمة البشعة التي يندي لها الجبين وتكشف عنجهية الاحتلال وعنصريته، دعا حريات الى التحرك العاجل والشامل والدائم على الصعيد الدولي وملاحقة الاحتلال على جريمته التي ارتكبها بتصميم وإصرار ، وحماية لحياة الأسرى المرضى من خلال التوجه للمحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وإلى تدويل قضية الأسرى المرضى للتصدي لجريمة الاهمال الطبي في المحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والدعوة لاجتماع الدول الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لوضعها أمام مسؤولياتها في مساءلة الدولة القائمة بالاحتلال على سلسلة الجرائم الجسيمة التي ترتكبها بشكل ممنهج ومتواصل بحق الاسرى والاسيرات في سجونها وبحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.