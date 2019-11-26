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تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب نقابة المحامين بإسناد المحررين المقطوعة رواتبهم لنيل مطالبهم

26.11.2019 11:27 PM
تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب نقابة المحامين بإسناد المحررين المقطوعة رواتبهم لنيل مطالبهم

 

وطن: نعى تجمع المحاميين الديمقراطيين "الأسير الشهيد البطل سامي أبو دياك الذي ارتقى صباح اليوم ليلتحق بكوكبة شهداء فلسطين و شهداء الحركة الأسيرة، و لتضاف هذه الجريمة البشعة جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى لسلسة الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني أمام صمت عالمي و عربي مريب ومعيب و غياب أي تحرك رسمي فلسطيني أو عربي بخصوص مناشدات الشهيد قبيل استشهاده ".

واستهجن واستنكر تجمع المحاميين الديمقراطيين في بيان له "قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بازالة و قمع خيمة الاعتصام التي أقامها الأسرى المحررين احتجاجًا على قطع رواتبهم بشكل تعسفي و اعتداءهم على الأسرى المعتصمين".

وأهاب التجمع بنقيب المحامين و مجلس النقابة "بالوقوف على مسؤولياتهم كون ما جرى اعتداء على الحقوق و الحريات بشكل مخالف للقانون و القيم الوطنية سيما وأن أحد المعتصمين هو الزميل المحامي ( عبد الرازق خصيب العاروري)".

وطالبت "نقيب المحامين ومجلس النقابة الوقوف وإسناد الأسرى المعتصمين لنيل مطالبهم المحقة وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص حادثة الاعتداء وفق الأصول".

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