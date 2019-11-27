15 اصابة بالغاز والمطاط خلال اقتحام قبر يوسف شرق نابلس

رام الله- وطن: أصيب 15 مواطنا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الاربعاء، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت برفقة مئات المستوطنين قبر يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينه نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف" تمهيدا لاقتحام المستوطنين، وفق مصادر محلية.

وأضافت ذات المصادر أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه الشبان.