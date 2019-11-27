اقتحامات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل الشاب محمد جعفر عطاونة والشاب قاسم يوسف العطاونة وشقيقه بشار يوسف العطاونة من منزليهما في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

كما جرى اعتقال والد الأسير محمد عبدالباسط الحروب من منزله في قرية دير سامت غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عمران مفيد خضور (18 عاما) من حي بئر أيوب، وعلاء محمد محمود العباسي (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها وسط إطلاق طائرة مراقبة في سماء الحي أثناء عملية الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت حي رأس العامود في سلوان واعتقلت مؤمن العباسي (17 عاما) ومصعب محمود العباسي (16 عاما) وحاتم جبر العباسي (17 عاما).

وداهمت قوة للاحتلال منزل الأسير المُحرر محمد ناجي صبحة وتعيث بداخله خرابًا في منطقة الجبل الجنوبي داخل بلدة عنبتا شرق طولكرم.

يتبع..