سلسلة غارات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

غزة- وطن: أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت قرابة 7 صواريخ على موقع "عين جالوت" التابع للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشار إلى أنها أغارت على موقع آخر يتبع للمقاومة في منطقة المحررات بين مدينتي رفح وخانيونس، وأرض زراعية في محيط موقع توتس شرق حي الزيتون شرقي غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الغارة جاءت ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة صوب مستوطنات الغلاف في وقت سابق أمس.