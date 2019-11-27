قطر تعد بتمويل الانتخابات الفلسطينية بـ 25 مليون دولار

وطن: ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح الأربعاء، أن قطر ستقدم 25 مليون دولار كمساعدات لهيئة الانتخابات الفلسطينية، في حال توافق الفصائل الفلسطينية على الانتخابات.

ووصل الرئيس محمود عباس، أمس الثلاثاء إلى قطر، ومن المتوقع أن يلتقي هناك بالأمير تميم بن حمد.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته سلّمت السلطة الفلسطينية رداً إيجابياً، ما يشير إلى أنها ستشارك في الانتخابات، مؤكداً في مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، أن "ما سيحدث في صندوق الاقتراع، سيكون محل احترام وتقدير من حماس"، لأن الانتخابات "وسيلة للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وإنهاء الانقسام، وبناء نظام قائم على الشراكة". وقال هنية إن حماس ستمضي باتجاه "إجراء انتخابات المجلس الوطني، لإعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير، لتقوم بدورها القيادي على وجهه الأكمل".