حسين الشيخ: بعد عودة الرئيس من قطر سيحدد موعد الانتخابات على ضوء مضمون رد حماس

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم الأربعاء، ان الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود حركة حماس.

وقال الشيخ بعد تغريدة على تويتر "بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية ثم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية".

مضيفا أن معظم الفصائل سلمت ردودها.

Once the president has returned from his visit to #Qatar he will receive #Hamas response through dr Naser Hanna on the elections.Its important to mention that all other fractions have responded.After that, the legislative #elections date will be set then the presidential.