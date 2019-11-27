حسين الشيخ: بعد عودة الرئيس من قطر سيحدد موعد الانتخابات على ضوء مضمون رد حماس

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ اليوم الأربعاء، ان الرئيس محمود عباس سيحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ضوء مضمون ردود حركة حماس.

وقال الشيخ بعد تغريدة على تويتر "بعد عودة الرئيس عباس من زيارته لدولة قطر سيتسلم من الدكتور حنا ناصر رد حركة حماس على موضوع الانتخابات، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية ثم يتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية".

مضيفا أن معظم الفصائل سلمت ردودها.

Once the president has returned from his visit to #Qatar he will receive #Hamas response through dr Naser Hanna on the elections.Its important to mention that all other fractions have responded.After that, the legislative #elections date will be set then the presidential. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 27, 2019

من جهته أكد هشام كحيل المدير التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية ان كافة الفصائل سلمت موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات، بعد تسلم ورقة الموافقة من حركة حماس على رؤية الرئيس محمود عباس وقبولها المشاركة بالانتخابات.

وقال كحيل في تصريحات إذاعية إن لجنة الانتخابات تنتظر عودة الرئيس عباس إلى أرض الوطن من أجل تقديم كتاب موافقة حركة حماس له.