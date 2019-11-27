أسماء سلامة تكتب لوطن: بكرا عطلة

عندما كنا على مقاعد الدراسة في الثمانينيات وبداية التسعينيات، وأثناء الفعاليات الوطنية والشعبية كنا نعي جيداً ما تعنيه هذه الفعاليات والغاية منها، ومدى تأثيرها على الشارع وعلى الرأي العام العالمي، فكنا عنصراً فعالاً فيها وبقوة، الإضرابات، المسيرات حتى دلالات الشعارات التي كانت تخط على الجدران والأعلام التي تعلق على أسلاك الكهرباء.

كانت المناسبات الوطنية على قلتها ومنع إحيائها من قبل الاحتلال .. تعني لنا الكثير وتثير فينا المشاعر المختلفة والمكثفة، كنا نبكي ونثور ونغضب، حتى أن الطلاب في المدارس كانوا يبتكرون العديد من المظاهر التي يعرفون جيداً مدى تأثيرها على الجنود الذين كانوا يجوبون شوارع القرى والبلدات والمخيمات في كل وقت.

كثرت المناسبات الوطنية هذه الأيام، زاد عليها ما لم يكن على أيامنا، كذكرى استشهاد الرمز ياسر عرفات، وذكرى إعلان الاستقلال وقيام الدولة ،، إلا أن النظرة الحالية لدى طلابنا في المدارس لهذه المناسبات بعيدة كل البعد عن البعد الوطني الحقيقي، بات إحياء هذه المناسبات هو مجرد احتفالات، كوفية وعلم وأغنية، قصيدة تلقى في الإذاعة مع عدم الإنصات التام والفهم لمعانيها، مشهد تمثيلي يجسد بعض تعديات جنود الاحتلال على الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم، والتنكيل بهم والتمادي لدرجة إطلاق النار عليهم، يقابل هذا المشهد بالضحكات من قبل بعض الطلبة وكأنهم يشاهدون مشهداً كوميدياً ساخراً ،، صدمة كبيرة وخيبة أمل من مستوى الوعي الوطني لدى طلابنا. غابت المفاهيم عن الانتماء والوطنية عن أذهانهم ، وبات جل اهتمامهم العودة المبكرة من المدرسة، لتعليق الدوام مثلاً، أو ما سمعته أكثر من مرة يتردد على ألسنتهم عند سماع الأخبار عن الدعوة لإضراب شامل ،، والابتسامة تعلو وجوههم ( بكرا عطلة ) .... ليست عطلة رسمية لأي مناسبة دينية أو عطلة نهاية أسبوع، إنها مناسبة أو حدث وطني استدعى القيام بالإضراب ،، أكاد أجزم أن هؤلاء الطلبة الذين يفرحون ليوم الإضراب للتعطيل عن الدوام المدرسي، لا يفهمون معنى كلمة الإضراب أصلاً ،، وبالطبع لا يدركون الغاية منه، ولا أنه شكل من أشكال المقاومة السلمية ، والتي يفترض بها أن تؤثر على العدو، وعلى الرأي العام العالمي ...

لا أدري هل ألقي باللوم على الأهل الذين لا يتحدثون من أبنائهم عن المناسبات الوطنية ودلالاتها وأهميتها لقضيتنا، ولا يعززون الشعور بالانتماء للوطن ومفهوم الوطنية ، وطرق تطبيق هذا الشعور على أرض الواقع.

أم ألقي اللوم على المدارس التي أساءت التعامل مع المناسبات الوطنية وجعلتها في النهاية مجرد احتفالات مفرغة من المضمون وفاقدة للهوية . فهي تواريخ ضمن برنامج يرد من وزارة التربية بمواعيد هذه المناسبات والفعاليات الواجب إقامتها ، مجرد تقيد بتعليمات ...

وأيا كان المسؤول عن النظرة المشوهة في أذهان أبنائنا عن هذه المناسبات، والطريقة المغلوطة في التعامل معها ، فإن النتيجة واحدة ،، تم تفريغ هذه المناسبات من الهدف الحقيقي من إحيائها ، وهو إبقاء هذه الأجيال على تواصل مع تاريخ هذه القضية وعلى حقيقة الأحداث التي حصلت في مختلف مراحلها ، والتي أثرت بشكل مباشر وكبير عليها محلياً ودولياً. والسير على خطى من سبقونا في المقاومة والنضال لإكمال المسيرة والوصول إلى جوهر القضية وهو عودة الأرض.

لا يليق بنا في ذكرى وعد بلفور المشؤوم ، أو يوم الأسير أن تقتصر فعالياتنا على سماع الأغاني والدبكة، هذه المناسبات مشاعرنا المرتبطة بها أعمق بكثير من ذلك.

أسفي على هذه القضية ورموز نضالها ونقاط التحول في تاريخها التي تضاءلت وباتت في نظرنا مجرد صورة وأغنية ووصلة دبكة، ثم احتفال بيوم ( عطلة )، يجنبنا النهوض مبكراً للذهاب للمدرسة أو الدوام، وربما البديل الخروج في رحلة للاستمتاع بيوم الإجازة .