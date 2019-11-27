لجنة الانتخابات تنهي مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة ووفدها يعود للضفة اليوم

رام الله- وطن: قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها انهت مشاوراتها بخصوص الانتخابات العامة، وإن وفدها برئاسة حنا ناصر، سيعود اليوم الأربعاء، من غزة الى رام الله.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن وفدها التقى أمس الثلاثاء في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس وتسلم منها ردا مكتوبا، يشير الى موافقتها على المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وبينت اللجنة أنها ستطلع الرئيس على نتائج هذه المشاورات.