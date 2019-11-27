نتنياهو يتوعد :"كل من يرفع رأسه بغزة سيضرب بحزم وقوة "

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه "إذا اعتقد أي شخص في غزة أنه يستطيع رفع رأسه بعد عملية اغتيال بهاء أبو العطا فهو مخطئ.. سنرد بحزم على أي هجوم ضدنا ونواصل الحفاظ على أمن إسرائيل على جميع الجبهات".

بدوره قال وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اليوم الأربعاء ردا على إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنات غلاف غزة يوم أمس، إن الصاروخ الذي لا يصيب كما الصاروخ الذي يصيب، وفي الحالتين سنرد.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت الليلة الماضية مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد تعرض مستوطنة سديروت في غلاف غزة للقصف من قبل المقاومة.