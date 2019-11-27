عصر اليوم.. المحررون المضربون سيرتدون أكفانهم ويكتبون وصاياهم

رام الله- وطن: أعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم المعتصمين وسط مدينة رام الله أنهم سيرتدون عصر اليوم أكفانهم وسيكتبون وصاياهم مع مرور اليوم الثاني لإضرابهم عن الماء.

ودعا المحررون وسائل الإعلام إلى تغطية إعلامية لما سيقومون به وذلك بحلول الثالثة عصرًا.

كما طالبوا أبناء شعبنا للاحتشاد والحضور نصرة للأسرى، وذلك بحسب الأسير المحرر المضرب عن الطعام والماء علاء الريماوي على حسابه "فيسبوك".

كما سيوجه الأسرى رسالة خاصة للمساندة إلى طلاب جامعة بير زيت والجامعات المحلية.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية قامت فجر "الثلاثاء" بفض خيمة اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية التقى قد أولئك المضربين بهم وأبلغهم بأن الحل لدى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وأن ذلك يحتاج لتوقيع الرئيس وكلاهما خارج البلاد".

وكشف الأسير المحرر المضرب عن الطعام والماء علاء الريماوي في مؤتمر صحفي أمس "الثلاثاء" عقب لقاء الأسرى باشتية أنهم أبلغوا رسميا أن حل قضيتهم وإعادة رواتبهم بيد رئيس جهاز المخابرات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء ماجد فرج، إضافة إلى توقيع من رئيس السلطة محمود عباس.

وأشار الريماوي إلى تدخل مجموعة من الدول العربية والإسلامية في ملف قضيتهم عقب فض أجهزة أمنية للسلطة فجر أمس خيمة اعتصامهم في رام الله وسط الضفة بينها قطر وتونس وتركيا وماليزيا، إضافة إلى تدخل شخصيات وازنة وموقف حركة حماس بتأخير تسليم ورقة الموافقة على الانتخابات احتجاجا على فض الاعتصام والاعتداء على الأسرى.

ورأى أن زيارة اشتية جاءت "تعبيرًا عن حالة التضامن ورفضًا لما جرى لنا من بعض الأجهزة الأمنية"، مضيفًا "كانت روح اللقاء إيجابية لكن دون نتائج"، مبينًا أنه تعهد بنقل رسالة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وبلورة رؤية للوصول إلى حل.

وأعرب الريماوي عن استغرابه من عدم تكليف الرئيس من ينوب عنه حاله تواجده في الخارج للقضايا العالقة، مضيفا "في عالم إدارة الدول يوجد ما يعرف بفضاء إدارة الدولة بالتفويض بمعنى يفوض الرئيس أحد مستشاريه أو رئيس الوزراء في حل مشكلة ما بصلاحيات".

ونوه إلى إمكانية حل هذه القضية بـ"أن يفوض الرئيس اشتية لأخذ قرار بحلها، وهذا التفويض حتى الساعة غير موجود".

وأكد الريماوي أنهم مستمرون بالإضراب عن الماء والطعام وفي الاعتصام لعدم حل الموضوع وعدم وجود تفويض للرئيس لمتابعة القضية، قائلاً "بما أن خارطة الحل لدى الرئيس نضع أرواح المضربين ببين يديه".

ووجه لمختلف الأطراف ثلاث رسائل أولاها أن خارطة حل مشكلتهم بيد الرئيس محمود عباس، وثانيها أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية مسؤولة عن إدارة غرفة عمليات لإنقاذ الانتخابات وحل مشاكل الحريات في الضفة الغربية إضافة لملفهم.

ونبه إلى ما يعنيه الإضراب عن الماء، مشيرا إلى أن المضرب يستطيع الإضراب عن الطعام 50 يوما، لكنه لا يستطيع أن يضرب أكثر من 3 أيام عن الماء.

وأضاف "نستطيع الإضراب عن الماء لـ3 أيام وفي اليوم الرابع يحدث فشل كلوي، وفي اليوم الخامس إعلان شهادة".

وحذر الريماوي "إذا اردتم جنائز في طرقات رام الله عليكم أن تعيدوا الاعتبار لحالة الصمت لتشاهدوا ابناءكم ينقلوا في جنائز