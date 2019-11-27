المرأة العاملة للتنمية تعقد جلسة قانونية حول إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

وطن: عقدت أمس جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جلسة قانونية وحوارية حول إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بمدينة بيت لحم وبحضور عشرات النساء والشابات من بيت لحم وضواحيها. وتناولت الجلسة مشروع القانون وأهمية إقراره الفوري لضمان حماية الأسرة الفلسطينية والنساء والفتيات من كافة أشكال العنف والتمييز. جاء ذلك على هامش الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمن حملة الجمعية الوطنية تحت شعار "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، الحماية القانونية والاجتماعية حق".

وافتتحت الجلسة بدقيقة صمت على روح الشهيد سامي أبو دياك وكافة الشهداء والشيهدات الفلسطينيات/ين كون العنف الذي يتعرض له شعبنا هو نتاج لسياسات وانتهاكات الاحتلال بحق النساء والرجال والأطفال. وفي بداية الجلسة قالت رئيسة جمعية المرأة العاملة فرانسواز داوود "تأتي حملتنا هذا العام ونحن نشهد مرحلة من اصعب مراحل تاريخ شعبنا النضالي ضد الاحتلال الذي يصعد من جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسان الفلسطيني وضد الأرض والشجر والحجر والمصادر والموارد الطبيعية لتعزيز هيمنة النظام الاستعماري الاستيطاني منذ ٧٢ عاما، حيث يواصل خرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويضرب كافة القرارات الاممية والمواثيق الدولية بعرض الحائط". وأشارت داوود إلى ازدواجية العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل قصور وجود تشريعات تضمن الحماية والأمان لهن، وأضافت "ما زال قانون حماية الأسرة من العنف والذي توافقت عليه مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية يجول في اروقة صناع القرار منذ عام 2008 ولغاية يومنا هذا، أي ما يزيد عن عقد من الزمن وما زلنا نطالب بسن القانون".

من جهتها تناولت المحامية والناشطة النسوية والحقوقية سلوى بنورة حيثيات مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وأثر إقراره على حماية النساء والفتيات وحقهن بالعيش في أمان . كما أشارت إلى رزمة القوانين والتشريعات المتبعة في فلسطين والتي تعزز من العنف ضد النساء، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. وقالت بنورة "بالرغم من القرار الصادر برفع سن الزواج ل18 عاما والذي قد يساهم في رفع العنف عن النساء إلا أن الاستثناءات المطروحة قد تصبح الأصل عند التطبيق". وأضافت "مع أن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن هناك فجوة كبيرة بينها وبين القوانين المطبقة والتي فيها إجحاف كبير بحق المرأة. ولهذا السبب جاءت فكرة قانون حماية الأسرة من العنف".

وقد بدأ العمل على صياغة القانون بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، تزامناً مع حراك عربي بشأن مناهضة العنف الأسري في الأردن ومصر ولبنان عام 2005. وبالنتيجة، تبنى منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة فكرة مشروع القانون، وفي عام 2008 عقد مؤتمر وطني بالتعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة، وتم الإعلان عن مسودة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف. وبالرغم من نقاش المشروع من قبل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، وعرضه على لجنة موائمة التشريعات إلا أن المشروع لم يتم إقراره حتى الآن.

من ناحية أخرى تناولت بنورة المعيقات التي تواجه إصدار القانون ومنها الثقافة المجتمعية التي تعتبره قضية خاصة والمفاهيم المجتمعية والقانونية التي تعزز ثقافة الصمت، يضاف إلى ذلك قصور الإجراءات الرسمية في التعامل مع قضايا العنف وعدم وجود قوانين خاصة تتناول هذا الموضوع. وفي نهاية الجلسة تمت قراءة رسالة الشهيد سامي أبو دياك والتي طالب فيها بالإفراج الفوري عنه بسبب تدهور وضعه الصحي وذلك نتيجة إصابته بمرض السرطان وذلك للتأكيد على أن قضايا التحرر الوطني لا تنفصل عن القضايا النسوية والحقوقية.