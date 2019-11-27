لا تقتلني ..أنا انسان



كتب: ناريمان عواد



لكل امرأة رفعت صوتها في وجه الظلم ، لكل من قالت لا لكافة أشكال العنف وهي تواجه الشتائم والاهانات في المكاتب الفارهة وفي المؤسسات العامة.

لإمرأة قوية تعتد بنفسها، عظيمة، أصيلة تبحر بفكرها وامومتها الرائعة تحاصرها غيمة سوداء من القمع والاستبداد في بيتها.

لإمرأة طموحة تشير لاهدافها المنشودة تتعرقل بموقف ذكوري هنا وهناك وفكر أصم وعقلية عرجاء.

لفتاة في عمر الزهور تطلق العنان لقدراتها الكامنة ، تحاصرها فكرة ملعونة للاكتفاء بما وصلت اليه من تعليم او لترك التعليم والاقبال على الزواج في سن مبكرة.

لكل مشاهد الخوف التي تعاني منها النساء ، مسؤول يهدد وآخر يحاصر الكفاءة ، استهداف يومي لطاقات كبيرة ، لنساء قادرات ، مبدعات تحاصرهن الذهنية التقليدية والفكرة النمطية .

لنساء فلسطين اللواتي يتحدين سطوة الجلاد ، يواجهن بصدورهن العارية كل مظاهر القتل اليومي وعنف الاحتلال المجاني ، لا مساءلة ، لا حماية ولا قرار دولي يوقف الجناة .

لاسيرة مكبلة بالاصفاد تعانق صورة ابنها خارج المعتقل، لام تنتظر الافراج عن ابناءها ، اسير يعاني زفرات الموت والحضن المتلوع بالخوف والاشتياق يبقى فارغا ويغادر الابن وتسيل الدموع في جفون لم تعرف الا الحرقة .

للآلاف من النساء والفتيات اللواتي يعبرن حواجز القهر ، لساعات تهدر عبثا ، لقمع من جندي او مجندة ، والوصول الى المدارس والجامعات او المشافي ضرب من المعاناة والاذلال والمهانة.

لإمرأة في غزة تعيش في ركام منزلها تحيط ابناءها بذراعيها لعلها توفر بعض الحماية ، لم تستطع المنظومة الدولية ان توفرها لهذه الارض ، التي لم تنعم سماءها ولا بحرها و ارضها الا باصوات القنابل والقذائف والدم المتناثر لاجساد الطفولة.

لإمرأة مقدسية تقف على باب منزلها وغلاة المستوطنين يخرجونها عنوة ، نساء مقدسيات على بوابات الكنائس والمساجد يتعرضن للضرب والشتم والاسر والابعاد .

لجسد فتاة صغيرة تزرع ارضها ، تنتقل كالفراشة بين الاشجار والاغصان ، يباغتها غلاة المستوطنين ، يمارسون هوايتهم في لعبة الموت والحرق والابادة .

انا فلسطينية ارسم طريقي نحو الحرية لا تقتلوني فانا انسانة تعشق تراب الوطن ، وسيكون لي موعد قريب مع الحرية انسانة استحق الاحترام وأرفض الاهانة والتمييز .