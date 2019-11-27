بالأسماء.. المسافرين عبر معبر رفح غدًا الخميس

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر يوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر سيكون غدًا من الحافلة التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (11/25).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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