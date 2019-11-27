مستوطنون وموظفون في حكومة الاحتلال يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون وموظفون في حكومة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، حيث وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء الاقتحامات.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فإن 75 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين حاولوا أداء طقوس تلمودية في الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، لافتة إلى أن 25 موظفًا من حكومة الاحتلال اقتحموا أيضًا مصلى باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال احتجاز بعض هويات المصلين الفلسطينيين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى، وخاصة النساء والشبان.