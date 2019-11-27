أبقار ترتدي نظارات الواقع الافتراضي لهذا الغرض

وطن: في تطور علمي مثير، بدأ مزارعون في روسيا تجربة وضع نظارات الواقع الافتراضي على عيون أبقارهم، بعدما أشارت أبحاث إلى إن الأمر يعود على الحيوانات وأصحابها بالفائدة.

ويسعى المزارعون من وراء هذه الخطوة، لمنح الأبقار شعورا بالاسترخاء، مما يؤدي إلى تحسن حالتها الصحية والنفسية، وزيادة إنتاج الحليب، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وتختلف النظارات التي يستعملها المزارعون لأبقارهم عن تلك التي يستعملها البشر، وذلك نظرا لطبيعة رأس الأبقار، ويمكن للحيوانات أن ترى من خلالها مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء مفتوحة.

وبحسب وزارة الزراعة والأغذية في روسيا، فقد أدت هذه النظارات إلى انخفاض ملحوظ في معدل القلق لدى هذه الحيوانات.

وذكرت تقارير أن نظارات الواقع الافتراضي جرى تطويرها بناء على مشروع بحثي في هولندا، خلص إلى أن الظروف البيئية يمكن أن تؤثر على صحة الماشية ونوعية الحليب.

ولم يتم الكشف عن حجم التأثير الذي طرأ على إنتاج الحليب، الذي قال المشروع البحثي إنه سيكون موضوع دراسة مستقبلية.