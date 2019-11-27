المشروبات الوطنية تتبرع بمواقف انتظار الحافلات في قرية خربة أبو فلاح

وطن: تبرعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بعدد من مواقف الحافلات لصالح مجلس قروي خربة أبو فلاح في الشمال الشرقي لمدينة رام الله، حيث تم تنصيب 3 مواقف انتظار للحافلات بأماكن متعددة تلبي احتياجات سكان القرية، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع بفئاته وشرائحه المتعددة.

وفي هذا السياق، أكد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية أن هذا التبرع لقرية أبو فلاح يندرج ضمن اهتمام الإدارة بالمساهمة بتنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع المحلي لا سيما في القرى والمخيمات، وتوفير أهم الاحتياجات لسكانها، مشيدا بجهود المجلس القروي في قرية أبو فلاح ومشددا على حرص الشركة باستمرار التعاون مع المجالس القروية والبلدية من أجل خدمة المواطنين.

وأضاف الهندي أن تبرع الشركة بمواقف الحافلات يأتي مع بداية فصل الشتاء، حيث يفتقد سكان القرية الذين يستخدمون مواصلات النقل العام لأماكن تظلهم وتقيهم من الأمطار وبرودة الجو، آملا أن تفي هذه المواقف بالغرض اللازم خدمة لما يزيد عن 5 آلاف نسمة.

من جانبه قال عمر حمايل نائب رئيس مجلس قروي أبو فلاح؛ إن محطات الوقوف وانتظار الحافلات تعد في غاية الأهمية، لا سيما لطلبة المدارس والجامعات والموظفين لتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، مضيفا أن المظلات الثلاثة توزعت على المنطقة الشرقية والغربية وفي وسط القرية.

كما تقدم حمايل باسم المجلس القروي بالشكر الجزيل لشركة المشروبات الوطنية على دعمها المتواصل للقرية، موضحا أن الشركة قدمت في السابق دعما مشكورا لصالح أكاديمية كرة الطائرة المصغرة في أبو فلاح، كما قامت بعرض مباريات كأس العالم 2018 في القرية وذلك من خلال الشاشة العملاقة.