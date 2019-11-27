عرض فيلم "الحالة تعبانة" في نابلس.. ماذا يواجه الخريج خلال بحثه عن عمل؟

رام الله- وطن: نفذت جمعية مدرسة الامهات عرض فيلم بعنوان "الحالة تعبانة" في جمعية مدرسة الامهات، بحضور منسقة المشروع مها احمد، وميسّرة اللقاء رفيف ملحس ومنسّقة الموقع رولا الرزة.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه بعض المفاهيم الاجتماعية متجذرة لدرجة يصعب فيها مناقشتها والخوض فيها، كشف فتاتان في العشرينات من عمرهما عن سخرية الحياة في محاولتهن مسابقة الزمن والحصول على مبلغ بسيط قد يحل مشكلة مؤقتة ، في سعيهن لمواجهة هذه المفاهيم.

وبعد العرض دار النقاش حول الحالة الصعبة التي يواجهها الخريجون والخريجات في عدم ايجاد فرص عمل تناسب تخصصاتهم التي قضو سنوات بتعلمها، الامر الذي يجعل من مشكلة البطالة وعدم توفر فرص عمل دافعا للبعض في عدم التعلم والتفكير بالهجرة الى خارج الوطن للبحث عن فرصة مناسبة، والقلائل هم من يكافحون من اجل الحصول على وظيفة مهما كانت من اجل تأمين مصاريفهم الشخصية والاسرية، وهكذا قالت المشاركات.

واكدت المشاركات على ان اسم الفيلم مطابق للواقع الذي يعيشه الشباب في محافظة نابلس التي اختارت مخرجة الفيلم ان تكون المشاهد منها.

ويذكر ان جمعية مدرسة الامهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.