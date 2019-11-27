ارتفاع عدد قتلى زلزال ألبانيا إلى 25

وطن: عثرت فرق الإنقاذ في ألبانيا على ثلاث جثث أخرى صباح يوم الأربعاء، حيث استخدمت الطائرات المسيرة والكلاب والآلات الثقيلة للبحث بين الأنقاض التي خلفها أسوأ زلزال تشهده منذ عشرات السنين، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 على الأقل.

وبلغت شدة الزلزال 6.4 درجة وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا غربي تيرانا وشعر به السكان في أنحاء منطقة البلقان ومنطقة بوليا الواقعة في جنوب إيطاليا في الجهة المقابلة لألبانيا عبر البحر الأدرياتيكي.

وتعرضت ألبانيا لما لا يقل عن 250 هزة ارتدادية، منها اثنتان بلغت قوتهما خمس درجات.

(رويترز)