البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة قفين الأساسية

رام الله- وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدرسة قفين الأساسية للبنين في محافظة طولكرم، وذلك في إطار مساعيه المستمرة لدعم المؤسسات التعليمية.

وزار المدرسة مدير فرع طولكرم عمار ياسين، ومدير مكتب عتيل عنان صباح، وكان في استقبالهما نائب رئيس بلدية قفين محمود عمار، وعضو البلدية نشأت صباح، ومدير المدرسة إبراهيم صباح.

ويخصص البنك الإسلامي الفلسطيني الجزء الأكبر من برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك بهدف إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وشكر نائب رئيس بلدية قفين محمود عمار، البنك الإسلامي الفلسطيني على اهتمامه الدائم بدعم كافة الفئات، خاصة المؤسسات التعليمية، مؤكداً على أهمية هذا الدعم في تعزيز المسيرة التعليمية والارتقاء بها.

ويحظى البنك الإسلامي الفلسطيني بأوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين، من خلال 45 فرعاً ومكتباً، وما يزيد عن 80 صراف آلي في مختلف محافظات الوطن، يقدم من خلالها خدماته المصرفية، والتي تلائم احتياجات ومتطلبات المواطنين اليومية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.