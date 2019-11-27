"حضارة" تسلم الفائز السابع "سيارة كيا بيكانتو" في محافظة طوباس

رام الله- وطن: اعلنت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن الفائز السابع بسيارة "كيا بيكانتو" ضمن حملة "ولعت جوائز"، وكانت قد نظمت الشركة احتفال مفاجئ للفائز "وجدي براهمة" من امام مكان عمله في محافظة طوباس، هذا وقد اجرت حضارة السحب على الفائزين بالتنسيق واشراف من اللجنة المختصة من موظفي الشركة وبحضور مندوب من وزارة الاقتصاد ضمن معايير النزاهة والشفافية.

وعبر "براهمة" عن فرحته كونه من الفائزين بالسيارات والجيبات التي تقدمها حضارة ضمن حملة "ولعت جوائز" قائلاً: لقد حالفني الحظ وأنا لم أفز بجائزة بهذا الحجم من قبل، واليوم حضارة غمرتني بفرحة لا يمكن نسيانها، فقد زفت الي الخبر وسط احتفال رائع شاركني اياه موظفي الشركة وافراد عائلتي الذين لم يصدقوا الخبر، مضيفاً " كل الشكر والامتنان لشركة حضارة التي وعلى مر السنين قدمت وما زالت تقدم أفضل الخدمات المميزة التي ادخلت الحضارة والإنترنت الى البيوت الفلسطينية.

بهذه المناسبة علق يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة حضارة، قائلاً : من منطلق حرصنا الدائم على التجديد وابتكار اجود الخدمات وافضل الحملات واكثرها تميز في فلسطين منطلقين من روح علامة شركة حضارة "عالم جديد" فقد اطلقنا حملة ولعت جوائز لنقول لجميع مشتركينا اننا دوما سنكون عند حسن ظنهم ويسرنا مكافأتهم.

مضيفاً سلمنا اليوم الرابح بالسيارة السابعة ونبارك له ولعائلته هذا الفوز، ونذَكر جميع مشتركينا الحاليين والجدد ان السحب القادم سيكون على جيب كيا سبورتج وشاشات LED واجهزة حضارةTV والعديد من اشهر الانترنت المجانية.

من جهته قال اسيد الشنطي مدير دائرة المبيعات في "حضارة": "نبارك اليوم للفائز السابع بسيارة كيا بيكانتو، ونحتفل بتسليمه مفاتيح السيارة بأجواء مليئة بالفرح نشاركها معه ومع موظفي الشركة، وقد جاءت هذه الحملة من حضارة لمكافئة مشتركيها الحاليين والجدد الذين وضعوا ثقتهم بخدماتها.

وأضاف الشنطي: "سلمنا 7 جيبات وسيارات والاف الجوائز القيمة في العديد من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك مع حضارة على اخر حملاتنا التي ستدخلهم تلقائياً في السحب القادم.

ومن الجدير ذكره، أن فرص الدخول على السحب ما تزال متاحة لجميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبامكان كل مشترك متابعة فرص دخوله من خلال تحميل وتفعيل تطبيق myhadara.