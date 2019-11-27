انجاز فلسطين تحصد الجوائز على المستوى الاقليمي بمشاركة من مدرسة دار الطفل العربي المقدسية

وطن: حققت مؤسسة إنجاز فلسطين إنجازاً آخر يُضاف لسجلها في مجال رعاية الشباب الفلسطيني وتعزيز قدراتهم وصقل إبداعهم، وذلك بفوز مدرسة دار الطفل العربي بمحافظة القدس بمسابقة رواد الأعمال الشباب لعام 2019 في نسختها الثالثة عشرة، والتي نظمتها مؤسسة إنجاز العرب بالعاصمة العُمانية مسقط، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة الملك قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وقد تُوجت كل من شركتي "فرصة" المقدسية الفلسطينية لفئة المدارس ممثلة بمدرسة دار الطفل العربي المقدسية، و"محيا" العمانية لفئة الجامعات، بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي وفازت شركة فرصة أيضاً بجائزة فرعية وهي "CITI Client Focus Award ".

وتم التتويج باحتفال كبير وبحضور رسمي من الحكومة العمانية والسفير الفلسطيني في سلطنة عمان د. تيسير جرادات، والمستشار محمد فواقه، ومن مجلس ادارة مؤسسة انجاز فلسطين اياد مسروجي ومدير عام مؤسسة انجاز فلسطين الأستاذة رانيا قطينة. بالإضافة لسفراء من الدول الشقيقة المشاركة ورجال أعمال ومدراء شركات عالمية.

فوز "شركة فرصة" خير دليل على قوة الشراكات التي تعقدها مؤسسة انجاز فلسطين، فقد شاركت فرصة في المسابقة الاقليمية برعاية (الشركة العربية للاستثمار –ابيك) ودعم لا محدود من وزارة التربية والتعليم بالإضافة لدعم تدريبي احترافي من عدة شركات.

فقد بدأت "شركة فرصة" بجلسات تدريب أسبوعية باشراف من " شركة التوريدات والخدمات الطبية" والشركة العربية للاستثمار "ابيك" وخلال هذه الفترة تم اعتماد فكرة "اصدار تطبيق يوفر فرص عمل للباحثين عن مصدر إضافي للدخل من الموظفين"، وقد تم التعاون مع خبراء في مجال برمجة التطبيقات ، وعقدت عدة لقاءات مع مدراء دوائر من كبرى شركات القطاع الخاص وتشمل شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، شركة فيتاس فلسطين، مجموعة مسروجي، التوريدات والخدمات الطبية،شركة أكرم سبيتاني ، شركة القدس للمستحضرات الطبية ويونيبال للتجارة العامة.

وقدمت هذه الشركات كم كاف من خبرات موظفيها للطالبات. وبعد نجاح الطالبات في المسابقة المحلية تم اعداد خطة تدريب مكثفة وبتوجيه مباشر من لحنة التحكيم المحلية المكونة من ( إياد مسروجي – مجموعة مسروجي ، هبة الوزني - مدير عام شبكة راية الاعلامية ، أمل ضراغمة – مدير عام شركة أوغريت ، جمال ملحم - الرئيس التنفيذي لمجموعة طلال ابو غزالة ، صادق الخضور – الناطق باسم وزارة التربية والتعليم ، عودة شحادة - أمين عام إتحاد الصناعات الفلسطينية) وقد قامت الطالبات بتطوير التطبيق بمساعدة اخصائي برمجة التطبيقات بالاضافة لتحضير خطة تطويرية بعيدة المدى لشركتهن وقمن ايضا بالتدرب على الخطابة وفنون الالقاء بالاضافة لتنفيذ عدة جلسات تجريبية مع لجنة التحكيم قبيل المسابقة الاقليمية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة انجاز تقوم بتنفيذ برنامج الشركة الطلابية بتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركات من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي في ثماني محافظات ليستفيد من البرنامج ما يقارب ثلاثمائة طالب وطالبة سنويا , بحيث يمتد التدريب من بداية شهر أكتوبر من كل عام ويستمر وبشكل مكثف حتى شهر نيسان حيث تنظم انجاز حفل لاختيار أفضل شركة طلابية على المستوى المحلي وقد اختتم احتفال هذا العام والذي عقد على مسرح الهلال الأحمر في شهر نيسان الماضي بإعلان شركة "فرصة" الطلابية "كأفضل شركة طلابية على المستوى المحلي".